ATTEINT D'UNE MALADIE AU NIVEAU DE LA MÂCHOIRE INFÉRIEURE L'artiste Bilal sera transféré vers l'Espagne

Par Wahib AïT OUAKLI -

L'artiste Benzouika Bilal, souffrant d'une maladie méchante au niveau de la mâchoire inférieure, partira pour des soins à l'étranger, très précisément en Espagne.

Le wali d'Oran a indiqué que «le transfert du patient vers l'Espagne est imminent. Il a été officiellement décidé et avalisé par les hautes sphères du gouvernement dont entre autres, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales ayant pris en charge le cas du comédien Bilal, dès avoir pris note de l'information. Il a ajouté que «la wilaya d'Oran a accompli son devoir en intervenant auprès du consulat d'Espagne à Oran dans le cadre des facilitations des formalités à accorder au cadre en vue de l'obtention du visa».

En se rendant, en fin de journée de lundi, en visite au domicile de Bilal Benzouika, le wali a remis tous les documents permettant au jeune Bilal de se rendre dans les plus brefs délais dans la péninsule ibérique tout en indiquant que l'Etat supportera financièrement son séjour et ses soins en Espagne. Comme il a affirmé également que les pouvoirs publics ont rassuré le comédien Bilal quant à «l'assister et l'accompagner dans son périple» rentrant dans le cadre de son traitement en vue de la guérison de la partie affectée de son visage. C'est l'un des plus rares élans de solidarité enclenchés par les habitants d'Oran venant à l'aide du comédien souffrant d'une grande tumeur lui ravageant la mâchoire inférieure.

Un appel a été fait par les amis du jeune comédien et la suite favorable n'a pas trop tardé à venir.

En l'espace de moins d'une semaine, les Oranais ont réussi à amasser une fortune, soit pas moins de 16 millions de DA à remettre au jeune Bilal. Une telle action n'est pas première dans son genre. Cette semaine, plusieurs autres gestes d'humanisme et d'entraide ont été entrepris dans plusieurs parties du pays.

A Sétif, les supporters de la capitale des Hauts-Plateaux se sont rendus en force au stade du 8-Mai 1945 pour, en plus de suivre le match ayant opposé l'Entente de Sétif au Mouloudia Club d'Alger, pour accomplir leur devoir en se solidarisant avec la petite Nesrine des Eucalyptus, dans la wilaya d'Alger.

En fin de match, l'opération a été concluante, la recette engrangée était de 450 millions de centimes à remettre en mains propres aux parents de la patiente. Idem à Tizi Ouzou. Plusieurs joueurs de la JS Kabylie n'ont pas hésité un seul instant à se rendre au domicile du petit Mohamed pour lui venir en aide financièrement en faisant une ponction de leurs salaires qu'ils ont léguée au petit Mohamed souffrant lui aussi d'une maladie dont le traitement nécessite un budget faramineux.

Dans une autre opération, les habitants de Béjaïa ont, dans un passé récent, réussi à amasser une somme non moins importante qu'ils ont remise aux parents du petit Rayane dans le cadre des soins prévus pour ce dernier dans la péninsule ibérique.