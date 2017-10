EL-KHROUB Ouverture d'un conservatoire des arts et de la musique

Un conservatoire communal des arts et de la musique vient d'être ouvert dans la commune d'El Khroub (wilaya de Constantine), a indiqué lundi dernier à l'APS la directrice de l'Office des sports, de la culture, des loisirs et du tourisme (Oscult).

Cette structure, située au sein du centre culturel Mohamed El Yazid proposera des ateliers destinés à l'apprentissage du violon, du piano et de la guitare ainsi que les fondamentaux du quatrième art et de l'écriture de scénarios, a précisé Soraya Sbiri, indiquant que les adhérents pourront bénéficier de cours théoriques et pratiques trois fois par semaine, et seront encadrés par des spécialistes. Cette même source a souligné que l'ouverture de cet institut, premier du genre dans cette ville, permettra essentiellement de développer les capacités des amateurs et de les former dans le domaine de l'art, ajoutant que des manifestations cycliques, animées par des étudiants, seront prochainement organisées. Après avoir parlé du rôle important de l'art dans le développement de la pensée en sus de mettre à l'abri l'adhérent contre les fléaux sociaux, tout en lui donnant l'occasion de consacrer son temps libre à quelque chose d'utile, Zebiri a ajouté que l'apprentissage au sein de ce conservatoire municipal se fera en premier lieu en tronc commun afin d'identifier les penchants et les orientations du stagiaire. Elle a également affirmé que le calendrier des cours tiendra compte des horaires des stagiaires scolarisés, soulignant que les cours débuteront prochainement dès qu'un groupe d'au moins 10 stagiaires sera constitué, d'autant que les inscriptions se poursuivent.

Cette nouvelle structure vient s'ajouter au conservatoire Abdelmoumène Bentoubal, situé au centre-ville de Constantine, lequel a vu défiler beaucoup d'artistes qui se sont illustrés sur la scène artistique locale.