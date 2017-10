IL SERA SUR SCÈNE À ALGER EN JANVIER 2018 Idir en conférence demain à Ryadh El Feth

Idir animera le 12 janvier prochain à Alger un concert qui marquera son retour sur scène en Algérie après une absence de 38 ans, a appris l'APS auprès de l'Onda (Office national des droits d'auteur et droits voisins). pour ce faire, il animera un point de presse demain en présence de Sami Benchikh, directeur de l'onda à la salle frantz Fanon La dernière apparition sur scène en Algérie du compositeur et chanteur d'expression kabyle remonte à 1979. L`interprète de l'éternelle «Avava inouva», tube planétaire interprété en 20 langues étrangères, renoue avec son public lors d'un concert à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf à l'occasion de Yennayer, Nouvel An amazigh célébré le 12 janvier. Un coffret de CD contenant les oeuvres d'Idir sera édité à cette occasion par l'Onda. En 40 années de carrière, Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, s'est produit sur de nombreuses scènes internationales. Idir s'est associé dans son dernier album «Ici et ailleurs», sorti en avril dernier, à des chanteurs français de renom comme Charles Aznavour, Francis Cabrel ou encore Benard Lavilliers.