Le commandant Azzedine hôte de "Houna Qassentina"

«Houna Qassentina» a décidé de marquer de son empreinte la commémoration du 1er novembre 1954 en conviant d'une part Nasser Boudiaf aux «Zinzins du café Riche» - rencontre qui a été reportée- et en recevant ce samedi 21 le commandant Azzedine dans le cadre du «Forum constantinois» dont c'est la seconde édition depuis la rentrée. Les promoteurs de «Houna Qassentina» ont été particulièrement sensibles à la venue d'une des figures éminentes de la guerre de Libération nationale en dépit des problèmes de santé récurrents. «Le commandant Azzedine appartient à toute l'Algérie» soutiennent-ils et il est vrai que l'itinéraire militant de Rabah Zerari demeure exemplaire de l'engagement des enfants du peuple dans les rangs du FLN/ALN. L'homme qui rappelle volontiers son statut «d'ouvrier chaudronnier» aura été des combats essentiels pour l'indépendance, notamment dans les rangs du mythique «Commando Ali Khodja», mais aussi en qualité de dirigeant comme membre du Conseil national de la révolution algérienne (Cnra) puis de l'état-major général de l'ALN sous la direction du colonel Boumedieme avant de faire le choix de retourner au combat sur le terrain. Il remettra en place, à ce titre, la fameuse «Zone autonome d'Alger» qui protégera la capitale des violences de l'OAS à laquelle Azzedine et ses compagnons infligeront une défaite historique le 14 mai 1962. Rendez-vous est donc pris cet après-midi, à partir de 13:30 au Palais de la culture Malek Haddad et cerise sur le gâteau le commandant Azzedine sera accompagné de son vieil ami Boukhalfa Amazit, journaliste, scénariste, connu pour ses travaux sur l'histoire de la guerre de Libération nationale.