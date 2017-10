LE GROUPE HORS LIGNE PRÉSENTE EY,EY,EY Soutien aux jeunes talents..

Par O. HIND -

La nouvelle scène musicale actuelle

Ce groupe a fait le buzz il y a 3 ans avec le titre «Ma3ouda» et signe son grand retour avec une nouvelle chanson.

Yazid Ait Hamadouche, animateur et producteur de l'émission Serial Taggeur de la Radio Alger Chaine3 a depuis un moment une nouvelle corde à son arc. Il s'agit de la réalisation de clips. Il y a quelques mois il signait le très beau clip de Yosra réalisé dans le Sud algérien et tout récemment le clip du groupe Hors-Ligne qu'il a eu «le privilège de découvrir à travers son émission. Ce groupe a fait le buzz il y a 3 ans avec le titre «Ma3ouda» et signe son grand retour avec une nouvelle chanson «Ey Ey Ey».«Produit par Chabaka Net, ce clip met en avant les différences sociales et certaines idées reçues répandues dans notre société», nous affirme-t-on. En effet, le clip montre clairement l'indifférence affichée d'un groupe de filles vis-vis d'un serveur d'un resto, elles le prennent de haut et le snobent alors qu'elles se font draguer avec consentement par un jeune prétentieux autosuffisant. Mais, justice est faite à ce premier garçon qui essayait d'être gentil avec cette fille qui le prenait de haut. En effet, réalisant sa sottise elle revient vers lui à la fin...Si le clip est dans l'air du temps, et semble être bon enfant, musicalement le titre est assez intéressant composé sur un texte qui exprime avec des mots clairs le paradoxe qui existe dans notre société, partagée entre l'éphémère vulgaire et la vanité de l'apparence. Le groupe «Hors Ligne» a présenté en exclusivité son nouveau single «Ey,Ey,Ey» la semaine dernière en prémices de son prochain album annoncé pour le dernier trimestre 2018. Hors Ligne, groupe qui nous vient tout droit de Khemis-Miliana notamment connu pour ses titres; «Mess3ouda», «Ah ya moulana» et «à la Minouche» revient sur le devant de la scène avec un nouvel album prévu pour la fin 2018. «Le groupe marque son come-back en dévoilant le premier morceau de l'album «Ey,Ey,Ey», un opus à consommer sans modération pour le plus grand bonheur des fans de la nouvelle scène algérienne. Le groupe a progressé en termes de techniques musicales, de compositions et de réalisations, toujours sur un ton humoristique et léger», affirment ses producteurs. Et d'expliquer: «La chanson traduit des faits de société que la jeune génération algérienne vit quotidiennement, à-savoir l'envie de réussir et les difficultés trouvées à atteindre ses objectifs. La chanson fait le parallèle entre deux catégories sociales; celle ayant en sa possession tous les moyens possibles pour réussir et celle, qui, au contraire, n'a de cesse de rencontrer des obstacles la freinant dans son combat de tous les jours. La chanson résume donc la vie d'une jeunesse qui a envie d'évoluer, mais qui n'y arrive pas à tous les coups, par manque de moyens, de support ou de considération.». Originaire de Khemis-Miliana, 120 km à l'ouest d'Alger, Hors-ligne est un groupe musical algérien fondé en 2013 par l'auteur-interprète Mohamed Lamine Elotreuch (Vocaliste), Elias Benhamida (Guitariste), Abdelfatih Amari (Guitariste) ainsi que Mohcen Benbouali (ex-percussionniste). Le groupe s'est vu agrandir par la venue de Brahim Drif (bassiste et arrangeur du groupe) après leur collaboration sur le titre

«Mess3ouda», et enfin Abdelkader Touahria EL-Miliani au clavier. L'univers musical de Hors-ligne repose sur sa richesse et sa variété, les textes écrits tournent autour de sujets qui touchent la société algérienne, tels que le patriotisme, l'humour et l'amour. Des chansons engagées aux rythmiques originales. Le groupe n'hésite pas à collaborer avec de grands noms de la musique algérienne tel que le talentueux Lotfi Attar qui a rajouté une sonorité rock unique, perceptible dans le son de sa guitare électrique, sur le titre«Mess3ouda», l'un des morceaux fards du groupe. Sur le titre Ey Ey Ey, Hors ligne fait un retour aux sources, et reste en adéquation avec son univers, l'album est toujours en cours de finalisation et promet d'ores et déjà une multitude de styles, de sons et d'univers. Pour info, le groupe se fait aider dans sa promotion par l'agence de conseil artistique Chabaka Net. Un nouveau concept dans le paysage culturel algérien. Chabaka Net est une agence de conseil artistique, en communication et distribution digitale & mobile. Lancée en 2009, Chabaka Net, fait savoir le dossier de presse «travaille avec plus d'une vingtaine de maisons d'édition musicale, en assurant la distribution des produits en Algérie auprès des trois opérateurs mobiles avec qui elle est en relation directe. De plus, Chabaka Net, assure la distribution internationale sur la majorité des plates-formes de streaming et de téléchargement légal» et de poursuivre «Chabaka Net est devenu au fil du temps, un intermédiaire de choix pour diffuser et promouvoir les marques et les produits dans le domaine international avec une porte ouverte sur la monétisation avec plus de 40 pays couverts et plus de 300 plates-formes proposées. Chabaka Net, dans son action, tend à participer à la promotion de la musique algérienne au travers de sa nouvelle scène, en parrainant et guidant les nouveaux talents, afin que vive l'art algérien et notre patrimoine culturel.» Une très belle initiative qui permettra sans doute plusieurs groupes à se lancer dans le domaine et perfectionner non seulement leur produit, mais aussi leur image sur un niveau marketing. Ce qui est très important de nos jours.