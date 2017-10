15E ÉDITION DU CONCOURS DE LA MEILLEURE POÉSIE Cérémonie de remise des prix

A l'occasion de l'ouverture de la saison culturelle 2017-2018, et en commémoration à la Journée de l'émigration le 17 octobre 1961, à l'initiative de l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, les résultats «du concours de la meilleure poésie», organisé du mois de mai jusqu'au 20 juin 2017 dans sa 15ème édition, ont été dévoilés, lors d'une cérémonie de remise des prix, avec intervention sur les massacres du 17 octobre animée par «Mustapha Ait Mouhoub et Montassir Oubetroune».

Ce concours, dit -on, demeure une tribune d'expression libre, ouverte à toutes les catégories confondues de la société et à toutes les langues en usage en Algérie.

Un jury constitué des docteurs et des poètes a décerné 12 grands Prix, 03 en langue arabe classique, 3 en langue arabe dialectal, 3 en langue amazighe et 3 en langue française.Par ailleurs, la cérémonie de remise des prix a eu l lieu mercredi dernier à l'espace des activités culturelles Bachir-Mentouri (sis 5, rue Bachir Mentouri -Alger, ex-Pichon).

Les noms des lauréats du concours:

Les prix en langue arabe classique:

1er prix: Rabah Fellah

2éme prix: Benammar Mossab Takieddine

3ème Prix: Hemza Laloui

Les Prix en langue arabe dialectal:

1er Prix: Kamel Hadji

2ème Prix: Sahnoun Djamel

3ème Prix: Chaoui Ouahiba

Les Prix en langue amazighe:

1er Prix: Sediri Fahima

2éme Prix: Medjnah Belaid

3ème Prix: Louni Salah

Les Prix en langue Française:

1er Prix: Moussaoui Abdelkrim

2ème Prix: Chaib Lamia

3ème Prix: Bouzid Lynda