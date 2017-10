ANNEXES DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE M'SILA 13.000 livres distribués

Un lot composé de 13.000 livres a été distribué, mardi dernier, au profit des annexes de la bibliothèque centrale de M'sila, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'émigration coïncidant avec le 17 octobre de chaque année, a-t-on constaté. 19 annexes relevant de la bibliothèque centrale de M'sila, réparties à travers 13 communes de la wilaya ont bénéficié de cette opération, a précisé le directeur de la culture de la wilaya, M.Rabah Drif, au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au siège de la bibliothèque centrale de M'sila. Cette initiative vise, selon Drif, à encourager la lecture, notamment en milieu rural, renforcer le lien entre la bibliothèque et le lecteur et animer la scène culturelle dans les communes de la wilaya. D'autres opérations versant dans le même sens seront concrétisées au cours des prochains jours, a ajouté Drif, en indiquant que les élus des Assemblés populaires communales (APC) sont appelés à adhérer à cette opération vu son rôle dans la vie culturelle des citoyens des communes visées par cette initiative. Les bibliothèques construites, non exploitées à ce jour, seront ouvertes au cours des prochains mois en application de la décision du wali de M'sila, Hadj Mokdad, a-t-on expliqué. La wilaya de M'sila, rappelle-t-on, dispose actuellement d'une cinquantaine de bibliothèques réparties sur les 47 communes de la wilaya, alors qu'en l'an 2000 il n'y en avait aucune, y compris dans le chef-lieu de wilaya qui était, à cette époque, dépourvu d'une structure pour la lecture.