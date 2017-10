PREMIER SALON DE LA BD «TIZI EN BULLE» Une quinzaine de bédéistes à Tizi Ouzou

Une quinzaine de bédéistes participent au premier Salon de la bande dessinée «Tizi en bulle» qui s'est ouvert mercredi dernier à la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi Ouzou. Accessoires, figurines mangas, Cosplay (jouer le rôle d'un personnage en imitant son costume) et planches de bandes dessinées ont suscité la curiosité du jeune public, notamment des écoliers et des collégiens, présents à cette manifestation organisée par la direction locale de la culture, en collaboration avec l'éditeur de BD et de mangas algériens, Z-Link et les établissements culturels de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on constaté.

Le volet pédagogique est aussi fortement présent à ce salon, avec notamment le dessinateur Samir Toudji, qui a présenté son projet d'une BD intitulée «Ahmed contre Zoubia» pour sensibiliser le public contre les atteintes à l'environnement par la prolifération des déchets. De son côté, Belkacem Bensdira a exposé une méthode didactique et ludique d'apprentissage de tamazight par la BD et le Cosplay.

Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'à aujourd'hui et qui est organisée en hommage à l'un des pionniers de la BD algérienne le dessinateur Saïd Zanoun présent à l'ouverture de ce salon, vise à encourager et à promouvoir cette forme d'expression artistique et permettre à la jeunesse d'étayer tout son talent et sa création dans cette discipline, a déclaré la directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane. «Tizi en bulle» ambitionne aussi d'offrir un espace et une opportunité pour l'émergence des compétences ayant soif de s'exprimer et montrer leur aptitude en matière du neuvième art, a ajouté la responsable, qui a observé que ce genre artistique doit s'intégrer davantage dans l'histoire culturelle de notre pays et son contexte socioculturel.

Saïd Zanoune, qui a offert à la direction de la culture, à l'ouverture de ce salon, des planches de ses bandes dessinées originales de 1956 intitulées «Si Djeha, le marchand d'oeufs» et 'Si Djeha et le corbeau'', compte à son actif plusieurs planches de BD qu'il avait montées en textes radiophoniques présentés dans trois langues, tamazight, arabe et français.

En plus de l'exposition animée par les 15 bédéistes et cinq maisons d'édition, des conférences sur la BD et le Cosplay en Algérie, des ateliers (BD, mangas, expression corporelle), pour enfants et adultes, des projections de films d'animation, et une journée rencontre entre Cosplayers, sont au programme de cette première édition, rappelle-t-on.