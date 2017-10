PRIX TAHAR OUETTAR DU ROMAN Six auteurs en lice

Six auteurs sont en lice pour le prix Tahar Ouettar 2017 du roman, consacré aux fictions d'expression arabe, annonce jeudi l'association «Rawafid», organisateur du concours. Mohamed Ftilina, Abdelkader Ammiche, Samia Bendris, Mohamed Lamine Benrabie, Mohamed Haïdar et Belkacem Merzouchen devraient concourir avec des romans inédits. Le jury du prix Tahar Ouettar est composé de Amina Bellala (chercheur), des critiques et universitaires Brahim Sahraoui et Makhlouf Amer, ainsi que des auteurs et universitaires Sofiane Zedadka et Fayçal Lahmar. Le lauréat du concours devrait être connu le 31 octobre et la remise du prix est fixée au 3 novembre. La première édition du Prix littéraire Tahar-Ouettar, auteur disparu en 2010, est soutenue par le ministère de la Culture et l'Onda (Office national des droits d'auteurs et droits voisins), entre autres.