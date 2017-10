ORAN Journées du printemps du luth en avril prochain

La wilaya d'Oran abritera, en avril prochain, la manifestation maghrébine «Journées du printemps du luth», la première du genre, a-t-on appris samedi dernier du directeur de la culture. Cette manifestation de cinq jours, dont la date sera fixée ultérieurement, verra la participation de 20 compositeurs joueurs de luth d'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Libye et de la Mauritanie, a indiqué Kouider Bouziane. Les participants interpréteront des compositions du répertoire algérien protégées par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda), a-t-il ajouté. En marge de ces journées musicales, des communications sur la composition musicale et les instruments de musique algériens seront animées, de même que deux ateliers sur la fabrication du luth, selon le même responsable.