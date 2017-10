SALON NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES DE ANNABA Dialogue de couleurs

Plus de 50 artistes plasticiens représentant diverses écoles et courants picturaux prennent part au Salon national des arts plastiques, ouvert samedi soir au Palais de la culture Mohamed Boudiaf de Annaba.

Pas moins de 160 toiles et sculptures pourront être admirées par le public durant les trois jours de cette manifestation qui se distingue par la qualité des oeuvres exposées. Des oeuvres très éclectiques illustrant un legs culturel national et d'autres faisant la part belle à la beauté et à la créativité, selon les organisateurs. Outre l'impressionnisme, le réalisme et l'expressionnisme, ce salon consacre la miniature et la calligraphie arabes contemporaines à l'instar des oeuvres de la plasticienne Dalila Belkhoudja de la wilaya de Annaba.

Cet évènement enregistre aussi la présence remarquée de l'art contemporain à travers des compositions de couleurs et de sculptures traitant de sujets sociétaux et d'autres en rapport avec l'histoire et le patrimoine, selon l'artiste Mohamed Demisse qui a reçu un hommage particulier par les organisateurs du salon pour sa contribution à la mise en valeur de la scène artistique locale. Des artistes plasticiens qui se sont distingués en utilisant des matériaux de récupération pour leur création, prennent également part à ce salon, à l'image de Noureddine Teberha de la wilaya de Biskra qui a transformé des morceaux de cuivre et de bois récupérés en oeuvres d'arts modernes et raffinées.

Organisé par la direction de la culture de Annaba, ce salon enregistre la participation d'artistes venus des wilayas de Sétif, Constantine, Batna, Tarf, Biskra et des jeunes de l'Ecole des beaux-arts de Annaba.