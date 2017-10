FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE POUR ENFANTS D'ASSOUAN La pièce "Ghourour essarsour" participera

La pièce «Ghourour essarsour» (L'orgueil de la cigale) produite par le théâtre régional de Constantine (TRC) conjointement avec la coopérative culturelle El Massil, participera à la 4ème édition du Festival international des arts spontanés et de théâtre pour enfants qui se tiendra à partir du 5 novembre prochain à Assouan (Egypte), a indiqué lundi dernier Salah-Eddine Torki, président de la coopérative. Auteur et réalisateur de la pièce, Torki a précisé que sa coopérative a reçu une invitation spéciale pour participer à ce festival durant lequel sa pièce est programmée pour le 8 novembre prochain. L'équipe du spectacle composée de six artistes dont Saâd Kimouche, Khaled Ferradji et Aymen Hamoudi se rendra le 3 novembre en Egypte, a ajouté la même source, qui a souligné que la pièce produite en 2017 est centrée autour des valeurs de l'entraide et de l'amitié en reprenant dans un style chargé de suspense le célèbre conte de «la cigale et la fourmi». Lancé il y a 4 ans à Louxor, puis transféré à Assouan, le Festival international des arts spontanés et de théâtre pour enfants connaîtra la participation d'artistes issus de 13 pays, à savoir l'Italie, le Canada, la Belgique, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Soudan, l'Algérie, la Tunisie, le Liban, le Burundi, la Jordanie, le Maroc et l'Irak. A noter que la coopérative El Massil a participé au mois de mars passé au Festival arabe de théâtre pour enfant à Manzel Chaker à Sfax (Tunisie).