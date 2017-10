SÉTIF Parution d'un recueil de poèmes de Salah Boulaâraoui

Un recueil de trente poèmes intitulé «Min dakiret el hilm el ouahage» (Mémoires d'un rêve incandescent), écrits entre 1984 et 2017, du journaliste et écrivain Salah Boulaâraoui, est paru lundi dernier aux éditions Dar El Maher, a-t-on appris de l'auteur. Ce livre qui se veut un recueil des meilleurs travaux littéraires de son auteur, traite de nombreuses questions sociales et politiques ayant touché l'Algérie aux cours des deux dernières décennies, a révélé, à l'APS, Boulaâraoui. Il a par ailleurs expliqué que cet ouvrage sera dans les jours à venir suivi par la parution d'un autre recueil intitulé «Min alghaz El Bahr» et d'une étude sur la littérature étrangère sous le titre «Sawt ifrikia el mouadiba fi el chiir el zingi».