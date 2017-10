22 ÈME SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ALGER Le Canada présent avec l'Anel

Le Canada est présent à la 22e édition du Salon international du livre d'Alger, l'ambassade avec l'Association des éditeurs du livre (Anel), qui présente un large éventail de maisons d'édition canadiennes. Anel présente une centaine de titres couvrant différents domaines de littérature, éducation, des affaires, des sciences humaines et des sciences pures, des technologies et autres. Les titres proposés sont destinés aux enseignants, aux étudiants des niveaux préuniversitaires et universitaires et au large public. Le secteur de l'édition et de l'industrie du livre est des plus dynamiques au Québec et au Canada français. Au Québec seulement, on compte plus de 120 maisons d'édition agréées qui répondent aux normes du ministère de la Culture et de la Communication et les ventes de livres représentent plus de 600 millions de dollars canadiens. Le stand Anel accueille également deux séances-dédicaces des écrivains canadiens Jean-Pierre Gorkynian et Danielle Henkel, du 2 au 4 novembre 2017. Par ailleurs, Philippe Savageau, P-DG du Salon du livre de Québec participera à la conférence: «Les nouvelles tendances de l'édition dans le monde», qui aura lieu le 2 novembre 2017 à 11h00. Le Canada est présent également avec Jean-Pierre Gorkynian. Auteur montréalais d'origine syrienne, Jean-Pierre Gorkynian s'intéresse aux questionnements identitaires liés à l'immigration, plus particulièrement aux impacts de ce phénomène sur les adolescents de parents expatriés d'origine arabe: culture, métissage et quête d'identité. Rescapé est son premier roman. Pour sa part, Danièle Henkel est spécialisée en commerce et en relations internationales de même qu'en gestion et en développement d'affaires.

Elle a notamment travaillé au consulat des États-Unis en Algérie avant d'émigrer au Québec et d'y créer une entreprise florissante.

Femme d'affaires aguerrie et personnalité aimée du grand public, Danièle Henkel a écrit: «Quand l'intuition trace la route», un récit autobiographique où elle partage avec le lecteur les moments-clés de sa vie: sa naissance au Maroc, d'une mère juive et d'un père allemand, son enfance en Algérie, son mariage à un musulman, son arrivée au Québec.

Dans Au coeur de mes valeurs, Danielle Henkel nous invite à réfléchir aux choix que nous faisons et au sens que nous leur donnons, sur les jeunes, la famille, l'amitié, les relations entre les générations, les femmes dans le monde des affaires...