CLAUDE SÉRILLON JOURNALISTE FRANÇAIS ET AUTEUR "Le Sila m'impressionne..."

Par O. HIND -

Je suis ici à l'invitation de Jean-Jacques Bucler le directeur de l'Institut français d'Alger que je connais depuis très longtemps puisque on a été en faculté ensemble à Nantes. Il a sollicité, sachant que j'avais deux nouveaux livres. Je reviens régulièrement en Algérie. Soit pour des raisons professionnelles de journaliste soit pour des invitations comme ça. Donc cela m'intéresse de venir en Algérie. Je ne connais pas du tout le Sila. J'en avais entendu parler. Je suis d'ailleurs très impressionné par l'importance de ce salon. C'est gigantesque. A ma connaissance il n'y a que le salon de Frankfurt qui est tout aussi important. je suis venu par curiosité. Je fais très souvent les choses par curiosité. J'ai à mon compte plusieurs décennies de journalisme audiovisuel alors que j'avais commencé par la presse écrite et aujourd'hui je fais à nouveau de la presse écrite. J'écris dans une dizaine de journaux français dont le journal La Montagne, Le Midi Libre. j'écris toutes les semaines. Je me consacre beaucoup plus aujourd'hui à l'écriture de romans, d'essais, de nouvelles. Moi je pense que les gens de ma génération ont été privilégiés. Il y avait d'abord, très peu de concurrence. Aujourd'hui il y a aussi les réseaux sociaux, donc ça crée un changement fondamental au niveau de l'information. Il ne faut jamais dire que c'était mieux avant. J'ai fait de grandes émissions à l'époque c'est vrai. J'ai eu l'honneur de créer avec Gérard Holtz et Michel Druker, le Téléthon. J'ai fait des émissions de géopolitique. C'était passionnant. j'ai bifurqué je suis devenu conseiller du président de la République François Hollande en deux ans. j'ai quitté l'Élysée parce que j'avais fait le tour. Puis je me suis remis à écrire. J'ai repris mon métier de journaliste Je viens de terminer une pièce de théâtre. Je fais beaucoup de choses dans la fiction que dans l'actualité. J'aime beaucoup écrire tous les jours un peu. C'est un entraînement. Il faut toujours essayer d'écrire ne serait-ce qu'une ligne, ou trois lignes. Une page si on peut. Vous apprenez comme ça à manier les mots, faire attention à la manière dont vous voulez les raconter. Après vous essayez de ficeler tout ça et de racontez une histoire, une fiction, ou de la même époque, comme je viens de faire, comme un scénario.