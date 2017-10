22 ÈME SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ALGER Les éditions Tafat fidèles au Sila

Par Aomar MOHELLEBI -

Dirigées par le jeune écrivain Tarik Djerroud, les éditions Tafat, sises dans la wilaya de Béjaïa, comptent désormais parmi les jeunes maisons d'éditions les plus fidèles au Salon international du livre d'Alger. Comme chaque année donc depuis au moins trois ans, les éditions Tafat occupent un stand assez spacieux au niveau du Pavillon central et offrent une riche variété de livres édités tout au long des cinq années d'existence. Tarik Djerroud, son directeur, est aussi auteur de pas moins de cinq romans.

A l'occasion de la vingt-deuxième édition du Sila, Tarik Djerroud vient de publier un livre en deux tomes sur la genèse de tamazight et l'histoire de l'Afrique du Nord. «Tamazight, âme de l'Afrique du Nord», est le titre de ce nouveau livre de Tarik Djerroud où ce dernier revisite l'histoire de l'Afrique depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Les deux tomes de ce livre sont disponibles depuis vendredi dernier au stand des éditions Tafat au Sila.

L'auteur nous confie que ce travail lui a nécessité plus de quatre années entre recherche et écriture. Il a, en effet, fait appel à une riche bibliographie et s'est également appuyé sur sa propre expérience. Le résultat est on ne peut plus satisfaisant. En lisant ce livre qui fourmille de détails, on a une idée plus claire sur les étapes ayant jalonné notre histoire ancienne et récente. Il ne s'agit pas d'un livre d'histoire à proprement parler. C'est un essai avant tout car Tarik Djerroud y émet ses propres analyses. A l'occasion du Sila toujours, les éditions Tafat proposent à ses visiteurs des nouveautés. On peut citer «Fière Kabylie» de l'universitaire Djamel Arezki (un livre de contes en langue française). Tafat-éditions propose aussi la réédition d'un ancien roman de l'artiste-peintre Hocine Haroun, publié en 1984 en France et qui devient accessible pour la première fois aux lecteurs algériens.

Il s'agit du livre «Le roseau sentimental». Hocine Haroun a déjà publié plusieurs autres livres, notamment aux éditions l'Enag et Achab. Le stand des éditions Tafat accueillera le célèbre écrivain Amine Zaoui qui viendra dédicacer l'ouvrage collectif «Eternel Mammeri», édité il y a quelques mois.

Le même espace propose une autre nouveauté. Il s'agit du livre: «Algérie, toponymie de l'amazighité» de l'auteur Rachid Moussaoui. Au catalogue des nouveautés des éditions Tafat, on retrouve également un livre en langue amazighe intitulé «Timuchouha n rrif Lkanoun», de Mouloud Ubeqqa. Ceci, bien sûr, en plus des dizaines de romans, essais et autres recueils de poésie, publiés par la même maison d'édition depuis sa création.