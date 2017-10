GALLIMARD, HACHETTE, FLAMMARION... Grande affluence sur les stands français

Par Aomar MOHELLEBI -

Les allées du Salon international du livre d'Alger (Sila) se sont encore une fois avérées trop exiguës pour accueillir les milliers de visiteurs qui ont pris d'assaut les différents pavillons d'exposition de la Safex, notamment dès vendredi en début d'après-midi.

Après un début plutôt morose durant la première journée, jeudi, les allées du Salon international du livre d'Alger (Sila) se sont encore une fois avérées trop exiguës pour accueillir les milliers de visiteurs qui ont pris d'assaut les différents pavillons d'exposition de la Safex, notamment dès vendredi en début d'après-midi. A certains endroits et dans certains stands, il était même difficile de se déplacer, comme on a pu le constater. C'est le cas notamment, et comme chaque année, à l'intérieur des stands des éditeurs français à l'instar de Flammarion, Gallimard et Hachette. Au stand des éditions Flammarion, il faut dire que les prix des livres sont excessivement chers. Mais les visiteurs n'hésitent pas, dans la majorité des cas, à mettre la main à la poche pour acheter notamment les romans de Paulo Coelho, un auteur qui a toujours la cote même s'il n'est pas parvenu à écrire un autre roman qui détrônera l'inénarrable «L'Alchimiste», traduit dans le monde entier et dans une soixantaine de langues. Le stand de Flammarion propose aussi des livres de poche en développement personnel (psychologie) qui semblent aussi très prisés par une certaine frange de la population, notamment les femmes. Elles ont été d'ailleurs nombreuses à se ruer sur ce genre de livres auxquels le stand de Flammarion réserve la part du lion. Pourtant, il s'agit de livres très chers dont le prix dépasse les 1000 DA en général pour atteindre les 1750 DA, voire plus dans certains cas. En dépit de cet écueil, l'un des animateurs du stand nous dira que déjà au deuxième jour (vendredi en fin de journée), certains titres sont déjà épuisés. L'autre stand qui attire le plus grand nombre de visiteurs, comme chaque année à l'occasion du Sila, c'est celui des éditions Gallimard. Cette année, et pour la première fois, l'emplacement de ce stand a changé. Il est désormais au D 53 alors que durant toutes les éditions précédentes du Sila, Gallimard occupait toujours la première place, c'est-à-dire qu'il était implanté à l'entrée principale du Pavillon central. L'augmentation des tarifs de réservation des stands a-t-elle été pour quelque chose dans ce changement? Peut-être. Le stand de Gallimard pour rappel, est principalement dédié à la grande littérature. On y trouve ainsi la majorité des classiques français, les prix Nobel, les prix Goncourt, les grands auteurs algériens, comme Rachid Boudjedra, Salim Bachi, Rabah Belamri, Boualem Sansal... Un autre stand français, beaucoup plus spacieux celui-là, constitue le lieu d'attraction de milliers de visiteurs. C'est celui des éditions Hachette. Ce dernier occupe plusieurs dizaines de mètres carrés au niveau du Pavillon central. Le fait qu'il soit autant convoité est d'abord lié à la qualité des livres proposés, notamment leur contenu scientifique rigoureux. En effet, en plus de la littérature générale, le stand des éditions Hachette met en vente des centaines voire des milliers d'ouvrages, toutes spécialités confondues. Du simple dictionnaire le plus récent aux livres de médecine et d'informatique les plus convoités, le stand des éditions Hachette ne peut aucunement laisser sur sa faim n'importe quel étudiant, médecin, informaticien, élève ou encore simple citoyen. A condition de se munir d'une importante et coquette somme d'argent bien entendu. Car ici aussi, les prix sont parfois astronomiques, a-t-on constaté. Surtout concernant les livres spécialisés. Mais certains visiteurs n'hésitent pas à débourser la somme qu'il faut car parfois, les livres achetés leur sont indispensables dans leurs études ou leurs professions, comme nous le confieront plus d'un.