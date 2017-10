LE ROMANCIER ANOUAR BENMALEK "Il n'existe pas d'unicité dans le Monde arabe"

Par Aomar MOHELLEBI -

La troisième journée du Salon international du livre d'Alger a accueilli le grand écrivain algérien, le célèbre auteur de Le rapt.

Ce dernier a animé une séance de vente-dédicace au stand de «Casbah éditions» avant de se diriger vers la salle des conférences du Pavillon central où il a animé une conférence dont le thème s'est avéré original. Il s'agit de la notion du Monde arabe largement véhiculée à travers la planète mais qui, selon l'auteur des «Amants désunis», n'est que chimère en réalité. Anouar Benmalek en veut pour preuve la diversité inouie qui existe dans tous les pays dits arabes aussi bien sur le plan cultuel que des langues. «Il n' y a pas que la langue arabe dans le monde dit arabe et il n' y a pas que des musulmans», a rappelé Anouar Benmalek. Ce dernier a rappelé que déjà même quand il s'agit des musulmans, on retrouve deux grands courants qui ne s'entendent pas, à savoir les sunnites et les chiites. Les sunnites eux-mêmes sont partagés en au moins quatre grandes écoles alors que les chiites en ont au moins deux. C'est donc un leurre que de dire qu'il existe une unicité dans le monde musulman, précise l'auteur de «L'enfant du peuple ancien». Anouar Benmalek a rappelé que ces différences cultuelles aboutissent même à des guerres féroces entre ces tendances d'une même religion (l'islam) comme on l'a si bien vu en Irak, en Syrie... Puis Anouar Benmalek passera en revue les différentes autres croyances plus ou moins connues, mais qui sont tout de même pratiquées dans tous les pays appartenant au monde dit arabe. L'auteur et orateur citera les 10 millions de Coptes en Egypte, les juifs du Maroc et de la Tunisie, entre autres, mais aussi un certain nombre de croyances religieuses méconnues, mais ayant une existence réelle dans le Monde arabe.

«Il y a des pays arabes où des groupes de citoyens ont des religions avec des préceptes de réincarnation», nous informe Anouar Benmalek. Ce dernier parlera ensuite de la diversité linguistique qui existe notamment dans les pays de l'Afrique du Nord où une grande partie de la population n'est pas arabe, mais berbère. Le Monde arabe est donc une illusion, insistera Anouar Benmalek qui, toujours au volet de la diversité linguistique qui existe dans le monde dit arabe, citera les Kurdes et les Arméniens, entre autres. «Cette unicité dans le Monde arabe n'est qu'un mythe fantoche, mais qui est sciemment entretenu et encouragé par les tenants actuels du pouvoir pour asseoir leur domination», conclut Anouar Benmalek.