22ÈME SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ALGER Des dizaines d'écrivains ont dédicacé leurs livres

Par Aomar MOHELLEBI -

Ils ont été nombreux les auteurs de romans, essais ou livres d'histoire à avoir tenu à marquer de leur présence la troisième journée du Sila, samedi dernier.

Amine Zaoui, Anouar Benmalek, Rachid Boudjedra, Rabia Djalti, Lynda Koudache, Tarik Djerroud, Wassiny Laredj, Larbi Ould Khelifa, Nadjib Stambouli, Farida Sellal sont, entre autres bien sûr, les écrivains interceptés samedi au Sila. Et la liste des auteurs présents au Sila est encore très longue. Ils ont, en effet, été des centaines d'auteurs de romans, essais ou livres d'histoire à avoir tenu à marquer de leur présence la troisième journée du Sila, samedi dernier. Il s'agit aussi de la journée qui a battu le record en matière d'affluence. Le stand de l'Enag a reçu l'ancien président de l'APN, Larbi Ould Khelifa, qui a dédicacé un certain nombre de ses livres. Dans le même espace, Wassiny Laredj a dédicacé son tout dernier roman en langue arabe. Comme à chaque fois qu'il se présente au Sila, Wassiny Laredj a été pris d'assaut par ses dizaines de lecteurs qui, non seulement, se sont fait dédicacer le nouveau livre de l'auteur mais aussi insisté pour prendre des photos avec ce romancier bilingue. Au moment où Wassiny Laredj dédicaçait ses ouvrages, il y a avait une affluence incroyable sur le stand des éditions Enag. C'est la même ambiance lors de la séance de vente dédicace de tous les ouvrages de l'écrivain Ami Zaoui qui compte également des milliers de lecteurs. Le stand des éditions Casbah a reçu comme invitée Farida Sellal, venue dédicacer son tout dernier livre «Nomade» ainsi que son roman «Farès» et son beau livre «Imzad»: L'épouse de l'ancien Premier ministre a fait preuve d'une modestie remarquable et d'une grande amabilité, a-t-on constaté sur place. Dans le même stand, l'écrivain-journaliste Hamid Tahri a continué de son côté à dédicacer son beau livre de portraits de personnalités algériennes. L'écrivain Nadjib Stambouli qui vient d'éditer chez «Casbah éditions» un roman au titre marrant et curieux «Le fils à maman», a été aussi présent au Sila avec ce nouveau et ses anciens ouvrages comme le roman «Le comédien» et son recueil de portraits des personnalités culturelles algériennes intitulé «Ma piste aux étoiles». Au stand des éditions Tafat, Tarik Djerroud a signé les deux tomes de son tout nouveau livre: «Tamazight, l'âme de l'Afrique du Nord». Alors que Kaddour M'Hamsadji signe son retour au Sila avec un livre-hommage à Mouloud Mammeri: «Le juste qui sommeille» aux éditions de l'Office des Publications Universitaires (OPU).

Rachid Boudjedra était présent au stand des Editions Frantz Fanon où il a dédicacé son dernier roman «La dépossession» et son pamphlet «Les contrebandiers de l'Histoire».

Kaouthar Adimi, auteure du roman «Nos richesses», en lice pour le prix Goncourt a dédicacé ses romans au stand des éditions Barzakh et à l'Espace-France, où elle a animé une conférence samedi également. Lynda Koudache, lauréate du prix Assia Djebbar pour le roman en langue tamazight a signé aussi son récit «Tamachahouts tanegarout» au stand dédié à Mouloud Mammeri. Le nombre d'écrivains francophones, amazighophones et arabophones présents au Sila, notamment avec des nouveautés-2017 est tout simplement impressionnant.