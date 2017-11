DJILLALI DEFALI, DESSINATEUR DE BANDE DESSINÉE, À L'EXPRESSION "Mon prochain film d'animation va parler aux musulmans"

Par O. HIND -

«Très peu de personnes savent que j'ai créé une grosse partie de ce jeu vidéo et la bande dessinée à Mostaganem. A un moment, je me suis senti dépassé. J'avais une certaine fierté que les jeunes Algériens puissent s'identifier à ce genre de personnages. C'était les meilleurs moments parce que personne ne savait que c'était un Algérien qui l'avait fait. Je pouvais circuler et voir tous ces jeunes-là. Cela ne m'appartient plus depuis un moment. Dans Assassin's Creed, je voulais enlever un peu cette image des Mille et Une Nuits, cette vison totalement stéréotypée de nous-mêmes. En tout cas, dans le film d'animation que je prépare actuellement, ça va parler beaucoup aux musulmans. Pour qu'il soit universel et international, je me suis collé aux critères de grands films d'animation américains avec des petits personnages. Les films historiques, ce n'est pas du tout mon domaine.

Comme dans la bande dessinée de l'Emir Abdelkader, mon film va parler aux petits comme aux grands. Le film d'animation ce n'est pas le même médium que la bande dessinée, mais je commence toujours de la même manière. Ça ne change rien pour moi. Et pour le projet film d'animation que je vais faire, ce n'est pas une revanche mais plutôt un cadeau qu'on me fait. C'est toujours étonnant quand on voit le personnage qu'on a créé, le costume dans le moindre détail. Cela faisait des années que je faisais de la bande dessinée, mais je n'ai jamais été confronté à ça. C'est une certaine forme de jouissance. On est relativement fier. J'ai la même sensation, car quand on fait quelque chose, c'est vraiment pour soi. Moi, je suis habité par l'histoire, que ce soit une bande dessinée ou un jeu vidéo ou bien un film d'animation, c'est exactement la même chose parce que j'aime ce moment de créativité. Mais il est vrai que quand on fait de l'animation, il y a un plus par rapport à un jeu vidéo, car on voit nos personnages bouger. On leur apprend à marcher.

C'est notre bébé. Dans l'animation, on entend la voix du personnage, on l'écoute parler et on se rend compte qu'on a créé, pas un Frankenstein, mais tout un personnage et je trouve cela extraordinaire. En bande dessinée ça reste statique.

Quand on crée soit une bande dessinée soit un film d'animation on le pense dès le début mais là ce n'est pas le même sentiment.»