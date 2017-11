SLIMANE HACHI AU STAND DU CNRPAH Une librairie et la relance de la revue Libyca bientôt

Par O. HIND -

Je présente les ouvrages dont je suis l'auteur et les travaux que j'ai coordonnés sur la préhistoire, notamment en Afrique. J'ai coordonné des travaux autour de l'anthropologie africaine avec des collègues, on y découvre des articles en arabe, français, anglais, des travaux autour des histoires de Mouvements de libération en Afrique parce que Alger était la Mecque de ces mouvements de libération. j'ai également coordonné les travaux d'un grand colloque sur Tamanrasset, qui s'appelle «Préhistoire maghrébine» et enfin j'ai coordonné un colloque tenu l'an dernier à Constantine dont le thème «La Numidie, Massinissa et l'Histoire», publié dans un numéro spécial dans la revue Libyca qui, à cette occasion, a été relancée. Nous annonçons la sortie de nouveau, de la revue Libyca. C'est une très ancienne revue du Centre de recherche anthropologique, préhistorique et ethnologique qui est devenu le Centre national de recherche préhistorique anthropologique et historique. Cette revue s'est arrêtée pendant un moment. Aujourd'hui elle reprend de manière annuelle et, pourquoi pas trimestrielle. Pour publier une revue il faut que vous ayez au moins deux numéros au frigo. Nous avons donc plusieurs numéros au frigo, c'est pour cela que nous avons décidé de la relancer à l'occasion de ce Sila. C'est une très belle revue qui a eu comme directeur des personnalités prestigieuses C'est une revue essentielle pour la compréhension de la préhistoire, de l'archéologie et l'anthropologie historique de notre pays. Je tiens à vous annoncer aussi que le Cnrpah, 3 rue Franklin Roosevelt, à Alger, va ouvrir à la fin du Sila une librairie que nous avons appelée la Librairie du patrimoine. Ici on pourra retrouver tous les livres du Cnrpah, dont cette revue.