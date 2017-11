MAHMOUD ZEMMOURI Rapatriement aujourd'hui de sa dépouille mortelle

La dépouille mortelle du cinéaste Mahmoud Zemmouri, décédé à Paris, devra être rapatriée cet après-midi à Alger, a-t-on appris auprès du président de l'Association «Lumières», Amar Rabia.

Décédé samedi, le défunt sera inhumé jeudi après-midi à Boufarik (Blida), sa ville natale. Mahmoud Zemmouri, au riche parcours cinématographique, devant et derrière la caméra, a réalisé plusieurs films dont «Prends 10.000 balles et casse-toi» (1981), «Les folles années du twist» (1986), «De Hollywood à Tamanrasset» (1991), «L'honneur de la tribu» (1993, adaptation du roman de Rachid Mimouni), «100% arabica» (1997), «Beur, blanc, rouge» (2006), «Imarat El-Hadj Lakhdar, série télévisée comique, 2007, 2008, 2009» et «Certifié Hallal» (2015). Comme acteur le défunt a joué notamment dans «L'autre France» (1977) de Ali Ghanem, «Tchao Pantin» (1983 de Claude Berri, «La Smala» (1984) de Jean-Loup Hubert, «Commissaire Moulin» (épisode TV, 1989), «Julie Lescaut» (épisode TV, 1992), «Blanc d'ébène» (1992) de Cheikh Doukouré, «L'Hexagone» (1994) de Malik Chibane, et «Munich» (2005) de Steven Spielberg. Disparu à 71 ans, le défunt, qui était établi depuis 1968 en France où il a étudié le cinéma, a représenté l'Algérie dans de nombreux festivals internationaux.