OUEST DU PAYS Saisie de plus de 12 000 supports contrefaits

Pas moins de 12 333 supports contrefaits ont été saisis à la faveur d'une campagne de contrôle contre les fraudeurs des oeuvres artistiques au niveau de quatre wilayas de l'ouest du pays, a-t-on appris lundi du directeur régional de l'Office national des droits auteurs et des droits voisins (Onda). Cette mission de contrôle effectuée par trois brigades a touché les wilayas d'Oran, Sidi Bel-Abbes, Relizane et Chlef et s'est soldée par la saisie de 12.333 supports contrefaits dont des CD et des DVD, a indiqué à l'APS Boucif Belhachemi, ajoutant que cette campagne de lutte contre le piratage des oeuvres artistiques s'est étalée du 17 octobre dernier au 5 novembre en cours avec le concours des services de sûreté des wilayas respectives. Selon la même source, cette opération coup de poing menée contre les fraudeurs de produits artistiques a été effectuée conformément à la convention du 20 novembre 2012, signée entre la direction générale de l'Onda et la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), dans le but d'éradiquer ce fléau qui menace la créativité et la production artistique.