A L'OCCASION DE SES 50 ANS DE CARRIÈRE Lounis Aït Menguellet en concert

Dans le cadre d'une tournée pour ses 50 ans de carrière, Lounis Aït Menguellet sera en concert à l'opéra d'Alger le 8 décembre 2017.Le grand poète de Kabylie, Lounis Aït Menguellet, a sorti un nouvel album en avril 2017 et ce après un demi-siècle de carrière. A cette occasion, il a également entamé une tournée mondiale couvrant -entre autres - le Canada et la France et l'année touchant à sa fin, il retrouvera le public algérien le 8 décembre à l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh à 16h00.Durant ce spectacle intitulé simplement «Xemsin iseggasen yid-wen», le chanteur interprétera plusieurs de ses titres connus, mais aussi de nouvelles chansons issues de son dernier opus «Tudert nni» (une certaine vie).Les détails sur la billetterie seront bientôt dévoilés.