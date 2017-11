MUSIQUES EN DIALOGUE Tournée du trio "Hiwar"

Les musiques d'origine indienne, orientale et maghrébine se croiseront grâce au trio de musiciens «Hiwar» qui sera en concert à Constantine, Alger, Oran et Tlemcen à la fin du mois.Trio fondé par le percussionniste franco-algérien Salim Beltitane, il regroupe avec lui Rishab Prasanna avec sa flûte indienne et Issa Murad avec son oud pour créer une musique venant des trois régions dont ils sont issus à la fois. Trouvant leur inspiration tant des Maqâms que des Ragas indiens en passant par la musique nord-africaine dans toute sa richesse, le résultat est un dialogue des cultures et un plaisir pour les mélomanes.Portant donc très bien son nom, le trio avec son spectacle éponyme «Hiwar» sera en représentation dans quatre villes d'Algérie sous l'organisation de l'Institut français, l'accès est gratuit, mais sur réservation par mail ou en vous déplaçant à l'IF de votre ville.Voici les dates:Constantine le 27 novembre - 18h00, à l'Institut français

Oran le 29 novembre - 18h00, à l'hôtel Le Méridien

Alger le 30 novembre - 19h30 à l'Institut français, réservation à cette adresse: musiquetriohiwar2017.alger@if-algerie.com

Tlemcen le 02 décembre - 18h00 à l'Institut français