INSTITUT CERVANTÈS Cycle cinématographique espagnol

L'institut Cervantès à Alger organise une rencontre et un cycle cinématographiques sous le thème «Opéras Primas: histoires et chansons», du 18 novembre au 7 décembre 2017. L'événement sera lancé avec la projection du film «Maria (Y los démas)» en présence de son scénariste Eduard Solà, le samedi 18 novembre à 16h00. Sorti en 2016, «Maria (et les autres)» tourne autour d'une femme pour qui tout semble être parfait, mais les apparences sont assez trompeuses. Cette projection lancera donc le cycle «Historias y Canciones», comptant trois autres projections en trois semaines. Le jeudi 23 novembre verra le film «La Pols» de Llàtzer Garcia être projeté à 18h00. Le jeudi suivant, 30 novembre, le rendez-vous est donné également à 18h00 pour le film «La Muerte in la Alcarria» de Fernando Pomares. Enfin, le jeudi 7 décembre, le cycle sera clôturé avec la projection de «La Puerta Abrierta» de Marina Seresevsky, toujours à 18h00. Toutes les projections auront lieu à l'institut Cervantès d'Alger avec entrée libre, les films seront en version originale, sous-titrés en français.