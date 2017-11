ORAN "Hizia, regards croisés"

Le Centre de documentation économique et social d'Oran (Cdes) sera l'hôte d'une conférence le 16 novembre autour du mythe de Hizia. Nommée «Hizia, regards croisés: entre mythe et réalité», la conférence-débat profitera de la présence de la femme de lettres Maïssa Bey et de l'éditeur Lazhari Labter afin d'évoquer une histoire qui fait désormais partie du patrimoine culturel du pays. Adaptée en long-métrage pour le cinéma dans les années 70 et évoquée dans de nombreuses oeuvres, la vie de Hiziya et son amour pour son cousin Saïd continue de susciter la curiosité et d'inspirer les artistes. Le Cdes, en collaboration avec les Editions El Ibriz, tentera de démêler le vrai de l'imaginaire, grâce à ses invités de marque. Rendez-vous jeudi 16 novembre à 15h, au niveau du siège du Cdes, sis 13, rue Larbi Ben M'hidi. L'entrée est libre et gratuite.