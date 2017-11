AGÉ DE 86 ANS L'artiste-peintre Choukri Mesli décède à Paris

L'artiste-peintre Choukri Mesli, l'un des fondateurs de la peinture moderne en Algérie, est décédé hier dans un hôpital parisien à l'âge de 86 ans, a-t-on appris auprès du ministère de la Culture. Né à Tlemcen le 8 novembre 1931 dans une famille d'intellectuels et de musiciens, Choukri Mesli fera son cursus scolaire du primaire au lycée dans sa ville natale avant de s'installer avec sa famille à Alger en 1947. Ses premiers pas dans le monde de la peinture remontent à cette époque et le conduisent à l'Ecole des beaux-arts d'Alger où il a été élève du grand miniaturiste Mohamed Racim. Il participe à la création de la revue «Soleil». En 1954, il entre à l'Ecole des beaux arts de Paris et commence dès 1956 à exposer ses oeuvres avant de renoncer à sa passion pour rejoindre les rangs du Front de Libération nationale en participant à la grève des étudiants. Membre fondateur de l'Union nationale des arts plastiques (Unap), il a participé à plusieurs expositions en Algérie et à l'étranger.