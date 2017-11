IBN KHALDOUN Projection de Abelkader

Sous le parrainage de Monsieur Abdelkader Zoukh wali d'Alger et dans le cadre de son plan d'action annuel en vue de la promotion de la culture cinématographique auprès des jeunes, le Réseau algérien des professionnels du cinéma et de la TV Rapcit, et en partenariat avec l'établissement Art & Culture de la wilaya d'Alger et le Centre algérien de développement du cinéma sous tutelle du ministère de la Culture inaugure un cycle bimensuel de projection de films.

La première séance aura lieu le mardi 14 novembre 2017 à 15h à la salle Ibn Khaldoun avec la projection du documentaire Abdelkader réalisé par Salem Brahimi; un débat suivra la projection.