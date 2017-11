14E FESTIVAL DU FILM DE DUBAÏ Sofia Djama et Yasmine Chouikh en compétition

Les longs métrages algériens «Les bienheureux» de Sofia Djama et «Jusqu'à la fin des temps» de Yasmine Chouikh devront prendre part à la compétition officielle du 14e Festival du film de Dubaï (Emirats arabes unies) prévu du 6 au 13 décembre, annoncent les organisateurs. Ces fictions algériennes sont en compétition avec 13 autres oeuvres cinématographiques de Tunisie, du Maroc, d'Egypte et les Emirats, entre autres. Premier long métrage, «Les bienheureux» aborde en 102 mn le quotidien des jeunes en Algérie, après les années 1990, et son lot de monotonie et de frustrations. Pour sa part, Yasmine Chouikh, qui signe également son premier long métrage, propose un récit sur l'histoire d'un fossoyeur septuagénaire épris d'une femme qui, de son vivant, prépare sa propre tombe. Hors compétition, le festival prévoit une projection du film «En attendant les hirondelles», dernière réalisation de Karim Moussaoui, dans la section «Nuits arabes».