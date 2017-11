LIBRE PENSÉE AU CAFÉ RICHE DE CONSTANTINE L'actualité revue et corrigée par les Zinzins

Par Ikram GHIOUA -

Les Zinzins de Constantine se sont donné rendez-vous jeudi dernier au Café riche pour un autre moment de libre pensée et le plaisir du partage d'idées. Ces rencontres enrichissantes d'ailleurs pour les intellectuels, les femmes et hommes de culture ont été concrétisées grâce à l'association Numidi-Art présidée par Lounis Yaho et les éditions du Champ libre de Meriem Merdaci, depuis le mois de Ramadhan dernier. Ainsi, les invités se sont réunis autour d'un des plus brillants journalistes de Constantine Omar Chabi. Très populaire à Constantine, ce journaliste chevronné parlera de l'actualité de la semaine où il a abordé plusieurs chapitres sur les plus importantes informations. La rencontre a été animée par un autre journaliste et pas des moindres, Nouri Nesrouche, très engagé dans le monde de la culture. L'invité d'honneur ne manquera pas de saluer d'abord une consoeur qui tente de sauver l'existence de son journal et qui a observé une grève de la faim depuis quelques jours. Aussi, Omar Chabi a tenu à lui exprimer toute sa solidarité. Il parlera aussi de la visite du ministre de l'Intérieur français et des thèmes abordés avec les autorités algériennes, notamment en ce qui concerne le montage des véhicules, estimant que cette visite annonce déjà les couleurs de la visite du président français prochainement à Alger. Le déplacement de Abdelkader Messahel en Egypte a également marqué cette semaine selon le journaliste, d'autant plus que le ministre tente de rendre à l'Algérie son rôle dans la diplomatie internationale, dans la région, concernant la Libye. Les élections locales qu'il a critiquées ont été aussi abordées au même titre que l'incident survenu entre l'entraîneur de l'Equipe nationale et le journaliste de la Chaîne 3. Outre ces sujets qui concernent l'Algérie, Omar Chabi dira un mot sur ce qui se passe au Moyen-Orient et le jeu trouble de ladite Arabie saoudite à la demande d'un intervenant.

Le débat s'est intéressé ensuite à la place de la presse, ce qu'elle a été et ce qu'elle est devenue.