L'ECOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS D'ALGER À NOUVEAU DANS LA TOURMENTE Demain inchallah!

Par O. HIND -

Tristesse et incertitude

«La rentrée universitaire prévue pour le 2 octobre 2017 n'a jusqu'à aujourd'hui toujours pas eu lieu», souligne un communiqué qui nous est parvenu.

Il y a quelques semaines, Myriam Zeggat étudiante aux beaux-arts nous alertait sur le statu quo qui régnait au sein de l'Esba sans grand changement depuis leurs dernières doléances. Dans les yeux du collimateur, le ministre de la Culture, rencontré à l'ouverture du festival de la bande dessinée, lui aurait lancé accusateur «vous, je vous connais!». Depuis, les tentatives des étudiants de s'entretenir à nouveau avec le ministère de la Culture s'avèrent vaines et sans succès. Ce dernier, qui avait promis l'amélioration de la situation des étudiants, a, depuis, pris la tangente vers d'autres dossiers larguant celui de l'Esba qui, pourtant, n'a de cesse de faire grève sur grève et se lamenter sur son triste sort. Les portes de la tutelle demeurant éternellement impénétrables et fermées à tout nouveau dialogue. Comment en effet expliquer encore une fois cet énième communiqué adressé à notre rédaction où il est fait état du quasi désespoir de cette corporation d' artistes en herbe? Des parents même s'inquiètent aujourd'hui de l'avenir de leurs enfants au sein de cet établissement hypothéqué pour un lendemain incertain, dans un pays, lui -même laminé à son tour par le retour des stigmates de l'obscurantisme qui ne dit pas son nom, du moins pas encore, officiellement...Mais est-il un jour parti? Passons! Voici ce que dit en substance cette lettre: «Depuis maintenant plus de six semaines, l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger n'a toujours pas repris son activité normale; la rentrée universitaire prévue pour le 2 octobre 2017 n'a jusqu'à aujourd'hui toujours pas eu lieu. Et ce pour cause de problèmes de logistique relatifs à l'hébergement des étudiants internes en résidences universitaires, un problème qui malheureusement n'est pas nouveau, car il a été l'une des revendications les plus urgentes du mouvement de grève que (nous?) avions entamé le 15 janvier 2017. Suite auquel M. le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi avait mis en place une commission mixte qui avait pour objectif de revoir le statut de l'école, de travailler pour la mise en place du système LMD, la refonte du système pédagogique et l'amélioration de la gestion logistique au sein de l'établissement.». On se souvient que plusieurs réunions avaient été nécessaires pour sortir de la crise avec à l' issue une série de promesses qui, aujourd'hui, semblent entre l'otage d'un flottement et d'une volte-face inexpliquée. Comme il est question encore dans ce communiqué: «Afin de solutionner la problématique budgétaire, statutaire et logistique qui gangrène l'Esba, une série de séances de travail furent organisées par la tutelle depuis mars dernier, et ce, en réponse au mouvement protestataire estudiantin. L'initiative prise par M. le ministre de la Culture ayant pour but, de responsabiliser la double tutelle en charge de l'Ecole supérieure des beaux-arts, à savoir le ministère de la Culture ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, fut annoncée officiellement le 13 février 2017 en présence des services de la presse nationale, et officialisée par un procès-verbal délivré le lendemain en marquant de ce fait, l'arrêt d'une grève de la faim. Bien que les collaborations ministérielles ne fussent pas à la hauteur des promesses émises en vue de l'absence notable de représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors des séances de travail. La feuille de route communiquée par la tutelle, assurait le solutionnement des revendications émises au plus tard le 1er juin de la même année afin d'écarter définitivement les obstacles qui menacent nos années universitaires et ce, à chaque rentrée. «Aussi il est triste de lire que «c'est la politique de l'autruche qui est de rigueur, les structures responsables des beaux-arts s'accusant a tour de rôle jusqu'au désarmement total de l'étudiant. Par incompétence, négligence, ou encore par volonté d'étouffer cette école et ce qu'elle peut produire, le résultat est le même; nous nous retrouvons à attendre indéfiniment, à revenir «cet après-midi», «demain» ou «dimanche prochain» pour avoir encore et toujours la même réponse «cette semaine inchallah». «. Les étudiants avec lesquels nous avons pu brièvement échanger semblent être poussés à bout par cette situation des plus troubles qui n'arrive pas à voir son bout du tunnel. «Cette situation insoutenable nous pénalise en nous privant d'une partie de notre formation car les mois de retard ne sont pas récupérables, mais fait également douter certains d'entre nous d'une perspective de réussite dans un domaine dans lequel l'avenir est incertain. En témoigne, le pesant taux d'abandon, qui ne cesse de grimper. Un épais nuage de brouillard encercle chaque étape de notre cursus, de son début à sa fin. «En attendant, beaucoup de ces étudiants sont partis ou pensent partir refaire leur formation ailleurs. Encore des jeunes et des compétences qu'on laisse partir et qu'on sacrifice sur l'autel de la médiocrité ambiante qui semble elle, avoir l'avenir bien devant elle en régnant en maîtresse absolue des lieux dans ce pays qui, lui-même se noie dans un éternel flou artistique... Quel avenir aux arts plastiques en Algérie au vu de l'effondrement de sa mythique école? N'avons-nous pas souvent martelé: «L'étudiant est l'avenir de l'Algérie!»A qui profite le crime? s'entendent dire certains... Novembre étend ses ailes de représailles. Du deuil à l'apitoiement. Jusqu'à quand?