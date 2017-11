DÉCÉDÉ À L'AGE DE 86 ANS Choukri Mesli inhumé dans sa ville natale

L'artiste peintre a été inhumé hier au cimetière de Tlemcen en présence de membres de sa famille, d'amis et d'artistes venus lui rendre un dernier hommage.

Le cortège funèbre, qui s'est ébranlé depuis la grande mosquée de Tlemcen après la prière du Dohr, comprenait également l'inspecteur général du ministère de la Culture, Hakim Miloud, représentant le ministre, ainsi que de nombreux artistes amis du défunt, de France, d'Alger, d'Oran, de Sidi Bel Abbès, de Maghnia et de Tlemcen. Après l'inhumation de la dépouille mortelle de Choukri Mesli, le wali de Tlemcen, Ali Benyaïche a remis au fils du défunt l'emblème national qui couvrait le cercueil. Les autorités locales de la wilaya, à leur tête le responsable de l'exécutif, s'étaient recueillies durant la matinée au Palais de la culture Abdelkrim-Dali de Tlemcen devant la dépouille mortelle du défunt. Une veillée funèbre a été organisée vendredi soir au même établissement où le cercueil avait été ramené en fin d'après-midi. Un documentaire, qui lui a été consacré en 2011 dans le cadre de la manifestation Tlemcen, capitale de la culture islamique, intitulé Choukri Mesli, peintre et passeur de rêves du réalisateur Mostefa Djadjam, a été diffusé hier soir à la cinémathèque de la ville de Tlemcen. Né à Tlemcen le 8 novembre 1931 au sein d'une famille d'intellectuels et de musiciens, Choukri Mesli a effectué sa scolarité dans sa ville natale, avant de s'installer avec sa famille à Alger en 1947. Ses premiers pas dans le monde de la peinture remontent à cette époque et le conduisent à l'Ecole des Beaux-arts d'Alger où il a été élève du grand miniaturiste Mohamed Racim. Il participa à la création de la revue Soleil et en 1954, il entra à l'Ecole des beaux-arts de Paris et commença, dès 1956, à exposer ses oeuvres avant de renoncer à sa passion afin de rejoindre les rangs du Front de Libération nationale (FLN) en participant à la grève des étudiants en 1956. Membre fondateur de l'Union nationale des arts plastiques (Unap), Choukri Mesli participa à plusieurs expositions en Algérie et à l'étranger.