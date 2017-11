PRIMÉ À AGADIR "Zeus" sur le séjour du président portugais Gomès à Béjaïa

Le film «Zeus», un biopic consacré à la vie et au parcours politique du président portugais Manuel Texeira Gomès (1862-1941), mort en exil à Béjaïa, a remporté le Grand Prix du 14e Festival international «Cinéma et migrations» qui a pris fin samedi soir à Agadir (sud du Maroc), a rapporté la presse locale. Projeté en avant-première à Alger en février dernier, «Zeus», une coproduction algéro-portugaise réalisée par Paulo Filipe Monteiro s'est vu également attribuer le Prix de la meilleure interprétation masculine, une distinction remise à l'acteur Sinde Filipe qui a campé le rôle principal: le président Gomès. Tourné en partie à Béjaïa où Manuel Texeira Gomès s'était exilé après sa démission en 1931, ce film qui comptait parmi les huit longs métrages en compétition à cette édition, retrace la vie de ce président écrivain qui a renoncé au pouvoir, deux ans après son élection. Le jury de la catégorie des longs métrages a aussi attribué à l'Egyptien Ali Idriss le Prix de la meilleure réalisation pour son film «l'Autre rive», alors que «Hayat» du scénariste marocain Raouf Sebbahi a été distingué du Prix du meilleur scénario. Dans les courts métrages, autre catégorie compétitive à ce festival, le jury a décerné le Grand Prix à «Leo», un film de Julien Alexander qui concourait avec 14 autres productions de Dubaï, de France et de Belgique, entre autres. Organisé depuis 2003 par l'association «L'initiative culturelle», le Festival «Cinéma et migrations» est un rendez-vous annuel dédié aux films traitant de l'immigration.