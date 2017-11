SALLE IBN ZEYDOUN Spectacle "Soufia" de Lila Borsali

Lila Borsali revient à Alger pour la seconde fois avec son nouveau spectacle «Soufia», à la salle Ibn Zeydoun, le jeudi 30 novembre 2017.Le spectacle, présenté donc pour la 2ème fois seulement, coïncidera avec la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif, il sera alors entièrement dédié aux chants religieux, plus particulièrement aux chants soufis comme son nom l'indique.Dans une ambiance et un décor correspondants à l'occasion, la chanteuse vous transportera à travers ses interprétations du Samaâ et des Ahkam tout en vous faisant découvrir des histoires connues de sages soufis.La soirée aura lieu, pour rappel, à la salle Ibn Zeydoun au niveau de Riadh El Feth, le 30 novembre à 19h00. Les tickets sont disponibles au niveau de la salle au prix de 800DA.