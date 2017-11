RÉSIDENCES DE CRÉATION AU BOX24 TNS>BCN>ALG 2017

Par O. HIND -

Trois bons artistes venant de Tunisie, Espagne et Algérie auront à travailler et créer dans ce lieu fantastique en vue d'une expo aux Ateliers sauvages le 16 décembre prochain...

Le box24 lieu de création et d'accueil pour artistes contemporains à Alger reçoit entre ses murs depuis hier et ce, jusqu'au 23 décembre 2017 trois artistes issus de la Tunisie, Espagne et enfin d'Algérie pour une résidence artistique qui se soldera par une grande exposition qui se tiendra aux ateliers sauvages du 16 décembre 2017, 18h, jour du vernissage et s'étalera jusqu'au 22 décembre. Les trois Artistes sélectionnés dans l'appel des Résidences de création baptisées «TNS>BCN>ALG 2017» sont pour commencer Manel Romdhani (Kairouan, 1993), plasticienne qui travaillera sur l'une de ses sculptures ou «para-mètre(s)», qui traduira sa notion de mesure, de poids et d'équilibre à l'étude de la géographie, Anna López Luna (Barcelone, 1983) qui travaille quant à elle sur un projet de réparation appelé «Cela peut se dire», pour imaginer les mots d'excuses qui n'ont jamais été prononcés; et finalement, Mounir Gouri (Annaba, 1985) qui travaillera à Alger dans l'un de ses récents projets «Route cousu». Ces résidences sont un outil mis au service des artistes et de leurs productions. Les trois artistes résideront dans la ville d'Alger pendant deux mois avec l'objectif de développer un travail personnel, qui sera exposé au public aux Ateliers sauvages du 17 au 22 décembre 2017. Ces résidences sont un outil mis au service des artistes et de leurs productions. Il est bon d'indiquer que cette manifestation est organisée avec la collaboration de l'association espagnole Jiser Réflexions Méditerranée qui réaffirme sa volonté de soutenir la jeune création qui se déroule dans les contextes artistiques et culturels de ces villes. Aussi, le projet qui se tient à Alger bénéficie également outre l'étroite collaboration du Box 24, de la Fundació Han Nefkens, de l'Institut Ramon Llull. Le projet fait partie de la plateforme Kibrit, qui est soutenue par SouthMed CV, financé par l'Union européenne (Programme MedCulture). Jiser, qui signifie «pont» en arabe, est une association sans but lucratif basée à Barcelone, dont l'objectif est de promouvoir la création artistique et l'utilisation de l'art comme outil de transformation sociale dans l'espace euroméditerranéen, à travers la réalisation d'activités en commun qui favorisent l'échange et le rapprochement entre les différentes réalités artistiques et culturelles de la région. Les objectifs de Jiser sont: générer des projets de création artistique à travers des espaces de réflexions conjoints entre les différents acteurs culturels et sociaux pour favoriser le dialogue interculturel au niveau local, Développer des initiatives qui stimulent et appuient la conception, la production, la visibilité et la diffusion des artistes et de leurs oeuvres dans la région, Accompagner les espaces culturels indépendants de la région pour trouver des formules de subsistances à long terme en maximisant leurs échanges avec les réseaux internationaux existants en les familiarisant à la réalité professionnelle.

Depuis plus d'une décennie, l'association a développé des initiatives liées à la coopération culturelle, artistique et scientifique en collaboration avec de nombreuses organisations et institutions du nord et du sud de la Méditerranée. Cette expérience avec l'Algérie s'est faite visible lors de la coordination de l'évènement multidisciplinaire Djart'14, qui a eu lieu à Alger en novembre 2014, et qui était le fruit de plus de deux ans de travail et de préparatifs entre Alger et la région méditerranéenne. Le Box 24 pour sa part qui était un simple endroit d'exposition s'est vu élargir ses points d'intérêts en s'ouvrant de plus en plus à l'international, outre l'événement Artifariti qu'il organise chaque année.