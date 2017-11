24E ÉDITION DU FESTIVAL DU THÉÂTRE DE JORDANIE "Carte postale" applaudie par un public nombreux

La pièce théâtrale «Carte postale» présentée par le théâtre régional de Mascara, dimanche dernier au Centre culturel royal de Amman, dans le cadre de la 24e édition du Festival du théâtre de Jordanie, a été applaudie par un public nombreux.

Les membres de la troupe théâtrale algérienne ont réalisé une belle prestation sur les plans technique et artistique qui a ravi l'assistance composée essentiellement d'hommes de théâtre, de critiques, d'étudiants en art et de membres de la communauté algérienne établie en Jordanie. Manel Kherbacha, professeur universitaire, a déclaré à l'APS avoir savouré tous les moments du spectacle, précisant qu'elle a découvert, pour la première fois, «une oeuvre originale que l'on trouve rarement dans le théâtre arabe moderne». «Carte postale» traite de la froideur dans les liens sociaux et du matérialisme qui menace la relation familiale. Les rôles ont été interprétés par sept comédiens, avec à leur tête, Mohamed Farimehdi. Hamza Djaballah s'est chargé de la scénographie, Aissa Chouat de la chorégraphie et Hassan Lamamra de la musique. Cette oeuvre théâtrale a été produite et mise en scène par Kada Chalabi et adaptée par Fethi Kafi du «El Faloudj» de l'écrivain Mohamed Bourahla. Au terme du spectacle, Kada Chalabi a tenu à saluer les comédiens qui ont fait montre de professionnalisme et de maîtrise, précisant que le message que véhiculait l'oeuvre a été transmis.

La 24ème édition du Festival du théâtre de Jordanie s'est ouverte mardi dernier avec la participation de huit pays.