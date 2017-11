ILLIZI

Des studios cinématographiques seront créés dans le Sud

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé, dimanche dernier à Illizi, que des studios cinématographiques allaient être créés prochainement au sud du pays pour promouvoir le cinéma algérien. «Le ministère de la Culture entend présenter au gouvernement un projet de création d'espaces dédiés à l'activité cinématographique à travers différentes régions du pays, dans le cadre de la réforme du paysage culturel, dont le cinéma», a affirmé le ministre, en marge de l'inspection de la bibliothèque principale publique «défunt Khemaies Bakta» à Illizi.«Le cinéma dans le Sud du pays a une 'goût spécial'' et suscite l'intérêt de nombreux investisseurs étrangers», a estimé Mihoubi, ajoutant que «la création de pareils projets culturels dans la wilaya d'Illizi requiert moult moyens, installations, structures hôtelières, aéroports et autres espaces nécessaires, susceptibles de drainer les investisseurs concernés par l'industrie cinématographique dans cette région aux innombrables potentialités naturelles, dont des sites et décors fabuleux».