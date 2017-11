OPÉRA D'ALGER Concert 100% Tchaikovksy

Un concert dédié au répertoire du compositeur Piotr Ilitch Tchaikovsky se déroulera le 25 novembre 2017, à l'initiative de l'opéra d'Alger. L'Orchestre symphonique national (OSN), sous la direction de son maestro Amine Kouider, donne rendez-vous au public ce 25 novembre à 19h au niveau de l'opéra Boualem Bessaih d'Alger. Du «Lac des cygnes» à ses symphonies en passant par «Casse-noisette», les plus grandes compositions du maître russe seront reprises et réinterprétées par l'Orchestre national. Notez que le prix du ticket pour l'événement est fixé à 800 DA et que la vente a débuté hier, lundi 20 novembre, toujours du côté de l'opéra d'Alger. Heures d'ouverture de la billeterie: 10h-18h.