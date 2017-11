5E ÉDITION DU CONCOURS DU JEUNE ARTISTE-PEINTRE Le devant du podium pour Amin Karoun

Par O. HIND -

La Société Générale Algérie a abrité lundi dernier au niveau de sa salle de conférences de Sidi Yahia à Alger, sa cérémonie annuelle devant récompenser les lauréats du concours du meilleur jeune artiste-peintre. Le président du directoire de SGA M.Eric Worser était présent à cette soirée, en compagnie d'autres cadres de la banque, de clients, d'artistes et des membres du jury composé cette année de Hellal Zoubir,Nadéra Lagoune et Sadek Rahim. En somme, que de bons professionnels dans le domaine des arts plastiques. Douze toiles, parmi la centaine proposée par les participants au concours, ont été retenues par le jury, pour être exposées au public lors de ce sympathique vernissage auquel ont été conviés, aux côtés des responsables de Société Générale Algérie, l'ensemble des finalistes de l'édition «Jeune artiste-peintre 2017», les lauréats des éditions précédentes, des clients de la banque, amateurs d'art, artistes-peintres de renom et galeristes.

Après délibérations, le jury composé de personnalités et d'experts du monde des arts a annoncé les noms des lauréats du concours qui se présentent comme suit: Premier Prix décerné à Amine Karoun, le Deuxième Prix est revenu à Bouskina Saïda, quant au Troisième Prix est revenu à Chibane Abdelghani. C'est avec son tableau «The bridge» que Amine Karoun a été récompensé, une toile sombre mettant en exergue un mystérieux pont qui surplombe une ville grise et étrange où il n'y a pas âme qui vive, avec des voitures stationnées de part et d'autre du trottoir.

Aussi, nous fait savoir le communiqué presse, Société Générale Algérie a réalisé, pour cette occasion, un livret qui rassemble les 12 oeuvres des artistes finalistes de la cuvée 2017 du concours «Jeune Artiste-Peintre» ainsi que le parcours artistique de chacun d'entre eux. Ces oeuvres seront insérées dans l'agenda 2018 de la banque. «A travers ce concours ouvert à tous les jeunes artistes-peintres professionnels et amateurs, Société Générale Algérie confirme une fois de plus son engagement en faveur des artistes de l'art et de la peinture en particulier, et contribue à l'émergence de talents prometteurs algériens dans l'art plastique contemporain» et de rajouter: «Elle confirme, également, son soutien solidaire à toutes les associations partenaires conformément aux valeurs du Groupe: innovation, responsabilité, engagement et esprit d'équipe». Toutes nos félicitations donc pour nos trois lauréats.