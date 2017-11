HOUNA QASSENTINA: Constantine au long cours

C'est un voyage au long cours auquel nous invite «Houna Qassentina» qui accueille le docteur Abderrahmane Khelifa dans le cadre du «Forum constantinois» le samedi 2 décembre au Palais de la culture Malek-Haddad à 13h30. L'auteur de «Constantine, la capitale céleste» est un familier de la ville des Ponts suspendus, où il compte de nombreux amis et de multiples séjours consacrés aux prestigieux patrimoines de l'antique cité. Abderrahmane Khelifa, l'une des figures reconnues de la recherche archéologique algérienne, a,entre autres responsabilités, été directeur du Patrimoine au ministère de la Culture et signé des ouvrages de qualité sur Tlemcen, Béjaïa, Alger et reviendra, ce samedi, à l'enseigne de «Houna Qassentina» sur «Constantine à travers l'histoire». Cette édition du «Forum constantinois» par la qualité du thème et de l'invité confirme le choix des initiateurs de «Houna Qassentina» de faire de Constantine, l'un des fils conducteurs de leurs manifestations.