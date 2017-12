Bouira accueille Mouloud Mammeri

Dans le cadre du Centenaire de la naissance de l'écrivain et chercheur Mouloud Mammeri (1917-2017), célébré par le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), sous le haut patronage de Son Excellence le président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, la Maison de la culture «Ali Zamoum» de Bouira abritera le samedi 9 décembre 2017, à partir de 09h30, une journée thématique autour de: «La contribution de Mouloud Mammeri pour la promotion de la langue et de la culture amazighes.»

Cet événement constitue l'avant-dernière escale du Centenaire et se présente comme un témoignage complet et fidèle sur la dimension exceptionnelle de Mouloud Mammeri ainsi que sur la richesse de son oeuvre à travers le roman, l'essai, la poésie, le théâtre, la linguistique, l'anthropologie, le cinéma, et