MILA 6ème édition du Salon national de la photographie

La 6ème édition du Salon national de la photographie s'est ouverte mardi dernier à la Maison de la culture M'barek El-Mili de Mila avec la participation de 63 photographies de 30 wilayas du pays. Chaque participant présente quatre photos dont la thématique principale est l'environnement, a indiqué Tayeb Bouchateh, un des organisateurs du salon.

Le thème de l'environnement ouvre de vastes perspectives pour les photographes particulièrement épris de la nature, a estimé Akrem Menari de Tiaret qui considère que la société algérienne vit actuellement «une relation conflictuelle» avec l'environnement. Katiba Amimour de Khenchela a estimé, de son côté, que les zones naturelles sont aujourd'hui menacées par la pollution et la désertification. Noureddine Oudidja de Béjaïa abonde dans le même sens, en insistant sur l'importance de la sensibilisation et le rôle de la photo qui, à son avis, est porteuse de messages plus aisément communicables.

Les trois meilleures photos seront récompensées au terme de ce Salon national, selon les organisateurs.