FESTIVAL NATIONAL UNIVERSITAIRE DU COURT-MÉTRAGE "Rou'ia" remporte le Grand Prix

Le court métrage «Rou'ia» (vision), production de la direction des oeuvres universitaires Biskra-Chetma, a remporté le Grand Prix du quatrième Festival national universitaire du court métrage dont la clôture a eu lieu samedi soir à la cité universitaire Frères Oudjara de Batna. Véritable hymne à l'espoir, le film, signé Abdelhak Bouden, appelle à l'optimisme et à rester vaille que vaille positif face aux aléas de la vie. Le Prix de la meilleure réalisation et celui du meilleur scénario sont respectivement revenus aux films «Nodra» de l'université Batna 2 et «Jamal el Rouh» de la direction des oeuvres universitaires de Batna-Bouakal. Le Prix du public a, quant à lui, été décerné au film «Laghrib» de la direction des oeuvres universitaires de Batna-Centre. Au total, 22 films, traitant des sujets sociaux et du quotidien de l'étudiant algérien, concouraient pour cette quatrième édition de Festival national universitaire, organisée par la direction des oeuvres universitaires Batna- Bouakal. Invité d'honneur du festival et directeur du centre culturel universitaire de Nabeul (Tunisie), Hadi Essenoussi a, au cours de la cérémonie de clôture, salué la qualité des oeuvres participantes, estimant que ce festival avait toutes les qualités requises pour devenir un rendez-vous culturel maghrébin. De son côté, le président du jury Abdelkader Boudebza a tenu à souligner la beauté et la diversité des films proposés, affirmant que ces derniers laissaient entrevoir un avenir radieux pour le Festival national universitaire du court-métrage. Cette quatrième édition s'est démarquée de ses devancières par l'organisation d'ateliers d'écriture scénaristique, de réalisation d'image et de montage, encadrés par des spécialistes venus de Batna, de Mascara d'Alger et de Tiaret, en plus d'une exposition à l'initiative du Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca). La cérémonie de clôture aura également permis d'honorer les acteurs du film «Human» réalisé par Issam Tachit de Batna. Ce court métrage qui relate l'histoire d'un enfant trisomique qui rêve D'un monde meilleur a remporté récemment le Premier Prix des Journées nationales du court métrage de Béchar. Il est à noter que pour la soirée d'ouverture, le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca) avait présenté en avant-première le biopic sur Abdelhamid Ben Badis. projection suivie d'un débat sur le parcours de ce réformiste et fondateur de l'Association des ouléma musulmans d'Algérie.