Les courts métrages, de la Toile au grand écran

En partenariat avec le site d'informations culturelles Vinyculture, le ciné-club Cinuvers a programmé de faire découvrir la nouvelle scène cinématographique algérienne et son potentiel à travers une sélection de courts métrages. Depuis trois ans, le ciné-club Cinuvers organise, chaque vendredi à la salle Zinet de Riadh El-Feth, des séances de cinéma suivies de débats autour d'une collation. Cinuvers est un espace dédié aux cinéphiles, dans un esprit d'échanges et de rencontres autour de passions communes, telles que le cinéma, la littérature et la musique. Les chefs d'orchestre de cet espace, dédié aux cinéphiles, sont deux jeunes passionnés de cinéma, Nabil Aït Saïd et Khalil Redouane Madani.