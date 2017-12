SALON DU LIVRE DE TIZI OUZOU Boudjedra et Zaoui invités d'honneur

Par Aomar MOHELLEBI -

Le coup d'envoi de la dixième édition du Salon national du livre de Tizi Ouzou sera donné demain, jeudi 14 décembre, à 10 heures, à la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Tizi Ouzou.

Deux grands écrivains algériens seront les invités d'honneur de cette nouvelle édition du salon Djurdjura du livre. Il s'agit de Rachid Boudjedra et Amine Zaoui. En plus de ces deux invités d'honneur qui animeront des conférences-débats et des séances de vente-dédicaces, de nombreux autres auteurs sont conviés à ce rendez-vous littéraire annuel à l'instar de la romancière amazighophone Lynda Koudache, lauréate du prix Assia-Djebbar du meilleur roman en tamazight, en 2016.

Le programme du Salon du livre de Tizi Ouzou, qui s'étalera jusqu'au 19 décembre est riche et varié. Il est placé sous le slogan «la production littéraire et scientifique et nos hommes de lettres».

Un hommage y sera d'ailleurs rendu à Mouloud Mammeri à l'occasion du centenaire de sa naissance. En plus de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, les activités de ce Salon du livre seront abritées par la bibliothèque prinicpale de lecture publique, sise la ville de Tizi Ouzou. Le romancier bilingue Amine Zaoui animera la première conférence dans le cadre de ce salon demain, jeudi, à 14 heures à la bibliothèque principale de lecture publique, apprend-on. Pour sa part, le grand écrivain Rachid Boudjedra interviendra samedi prochain à la bibliothèque principale de lecture publique où il y animera une conférence et dédicacera ses romans, dont son dernier intitulé «La dépossession» (Edition Frantz Fanon) ainsi que son pamphlet «Les contrebandiers de l'Histoire».

La conférence aura lieu à 10 heures. Le même jour au même endroit, c'est une grande table-ronde à laquelle le public sera convié pour rendre un hommage à Mouloud Mammeri. De nombreux auteurs et journalistes animeront cette rencontre littéraire. Il s'agit, précise-t-on, de l'animateur-télé Youcef Sayah, Hamid Bilek, Nadia Sebkhi, Hacene Helouane, Ahmed Boualili, Abdennour Abdesselam et Yacine Si Ahmed. La journée du dimanche prochain sera dédiée au braille et elle sera parrainée par le talentueux chanteur Brahim Tayeb.

La journée en question est placée sous le slogan «Vie et vécu». Au programme de cette journée thématique, la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou précise qu'il y aura une conférence sur le thème: «Le braille: naissance et évolution» qui sera animée par Abed Djedid, cadre à la bibliothèque principale de lecture publique de Tiaret. Deux autres communications sont prévues dans le même sillage: «L'apprentissage de la lecture du braille» et «la communication avec les usagers dans la bibliothèque». Ces deux thèmes seront développés respectivement par Moussa Charaf et Brahim Boudaoud, respectivement enseignant à l'école des non-voyants de Boukhalfa et enseignant à l'université d'Alger.

La journée dédiée à l'écriture braille consacre un espace pour les enfants avec deux ateliers sur la lecture et l'écriture du braille et «je réalise mon livre en braille» au profit des enfants de l'établissement scolaire «Les Frères Bellil».

Le livre écrit en tamazight aura sa part bien sûr dans cette festivité. Lynda Koudache et Hacene Helouane, auteurs de romans en tamazight avec des conférences et des séances de vente-dédicaces et de présentations de leurs romans. En guise d'hommage à Mouloud Mammeri, un concours de la meilleure réalisation de portrait de l'auteur de «L'opium et le bâton» sera lancé à cette occasion. De nombreux films algériens seront projetés en marge de ce Salon du livre, précisent les organisateurs. Et une trentaine de maisons d'édition de livres de Tizi Ouzou, d'Alger, de Béjaïa et d'ailleurs ont confirmé leur participation