DES JOURNÉES NATIONALES Y SONT ORGANISÉES Aïn Defla accueille la poésie populaire et la chanson bédouie

La cinquième édition des Journées nationales de la poésie populaire et la chanson bédouie se tiennent à Aïn Defla avec la participation de nombreuses troupes venues de 16 wilayas du pays.

La cérémonie inaugurale de cette manifestation culturelle, organisée par la direction locale de la culture à l'occasion de la célébration du 57ème anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960, a eu lieu au complexe sportif de proximité (CSP) de la ville, en présence des autorités locales et d'un public nombreux. Selon la directrice de la culture de Aïn Defla, Fatima Bekkara, l'objectif visé par l'organisation de ces journées consiste à mettre en évidence la contribution de la poésie populaire dans la lutte de libération dans la mesure où elle a permis de galvaniser les moudjahidine dans leur lutte contre l'occupant. Les poètes, a-t-elle assuré, s'emploieront à faire valoir leurs talents dans ces genres populaires devant un public connu pour son attachement au patrimoine culturel en général et oral en particulier. La première journée de cette manifestation a été notamment marquée par des récitals déclamés par les poètes Aouda Belarbi (Mostaganem), Kacem Chikhaoui (Tissemsilt), ainsi que Lahmar Mohamed et Cheikh Chamarikh de Aïn Defla.

A la fin de la première journée de cet évènement culturel, des présents ont été offerts à nombre de moudjahidine, d'enfants de chouhada et de victimes du terrorisme dans une ambiance empreinte de méditation et de convivialité. Des rencontres abordant la réalité et les perspectives de la poésie populaire et la chanson bédouine seront également proposées au niveau de la bibliothèque de lecture publique de la ville à l'occasion de la seconde journée de cette manifestation culturelle par des universitaires spécialistes en littérature populaire, selon les organisateurs. La clôture de cet événement culturel sera abritée en fin d'après-midi de la même journée à la Maison de la culture Emir Abdelkader de la ville.

La même opportunité a donné lieu à l'organisation, par les services de police de Aïn Defla, d'une journée d'études animée par des spécialistes en histoire de l'université de Khémis Miliana sur l'évènement qui aura constitué un tournant dans la lutte du peuple algérien dans le recouvrement de son indépendance. La direction de la jeunesse et des sports n'est, pour sa part, pas restée en marge de cet évènement national à la faveur de la présentation par l'association des activités des jeunes Bessmat el Wiam de Aïn Defla de l'épopée El Khadra au niveau du théâtre de Miliana.

Le wali de Aïn Defla a mis à profit sa présence à Djellida pour mettre en service le centre avancé de la Protection civile baptisé à l'occasion au nom du défunt moudjahid Bessekri Moussa, avant d'inaugurer respectivement la cité administrative de la ville et le stade communal lequel a fait l'objet d'une opération de pose de gazon synthétique.