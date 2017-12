OPÉRA D'ALGER Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes

Au programme:

Mercredi 20 décembre:

- Orchestre féminin de l'opéra d'Alger accompagnant: Imène Sahir et Nisrine Ghenim (dirigé par Naguib Kateb)

- Ensemble Venice (Croatie)

- Sextet O. Osipov (Russie)

Jeudi 21 décembre:

- Hasna Hini et son orchestre (Algérie)

- Trio Templier (Espagne)

- Mystic Muse dirigé par Khalil Baba Ahmed, accompagnant: Manal Gherbi (Algérie), et Ani Arzumanyan (franco-Arménienne)

Vendredi 22 décembre:

- Duo Kalo (Madagascar)

- Lila Borsali (Algérie)

- Ensemble Al Turath de musique arabe (Égypte)

Samedi 23 Décembre:

- Duo Hemiolia (France)

- Ensemble andalou de Paris

- Futari Bayashi (Japon)

- Ensemble Maher El Hammani (Tunisie)

Dimanche 24 décembre:

- Association Ichbilia (Algérie)

- Ensemble Mehmet Kemiksiz (Turquie)

- Ensemble Djalal Echarkaoui (Maroc)

Lundi 25 décembre:

- Clôture des master-class

- Mélodies du désert (Algérie)

- Aftab (Pakistan)

- Ensemble national Andalous de l'opéra d'Alger (Dirigé par Samir Boukredera)

Deux hommages seront rendus à de grandes figures de la musique algérienne:

- cheikh Mustapha El Hassar «Bahar», le 22 décembre.

- Madame Salima Maâdini, le 25 décembre.

En marge du festival, des expositions, master-class, concours et conférences auront lieu.

Toutes les informations seront disponibles sur notre page officielle. Les soirées débutent à 20h! Ticket d'accès aux concerts:

400 DA/Soir.

Disponibles tous les jours au guichet de l'opéra d'Alger.