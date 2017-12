Djezzy en est le sponsor Sawt Live sur El Djazairia One

Par Salim BENALIA -

Sixty 2, filiale du groupe Allegorie, s’est engagé à travers Sawt Live, sur la production de plusieurs saisons mais aussi de déclinaison de cette marque pour la valorisation de jeunes talents émergents.

Après Master Chef, le spécialiste des méga- productions audiovisuelles Sixty 2, filiale d’Allégorie, récidive avec Sawt Live; un programme musical que diffusera la chaîne de télévision privée El Djazaïria One, chaque jeudi à partir de 20h 45’. Djezzy, leader de la téléphonie mobile et qui encourage le contenu algérien, est le sponsor de cette émission qui verra défiler sur le plateau plus d’une trentaine d’artistes algériens vivant en Algérie ou à l’étranger. Tous les artistes invités respecteront un même protocole, à savoir, débuter l’émission par un Istikhbar où la voix et la voix seule révèle l’arrivée de l’artiste. Cette première performance est suivie de trois interprétations musicales en live ponctuée d’échanges entre l’animateur l’artiste et le public. Mais lorsque l’émission s’achève à la télévision, elle n’est pas terminée pour autant car pour la première fois, l’artiste invite les téléspectateurs à poursuivre l’émission directement sur la page Facebook de l’émission fb/sawtlivemusic où il interprétera un titre exclusif. Ce rendez- vous hebdomadaire conjugue donc petit écran et digital. « La musique est sans aucun doute l’activité culturelle préférée des Algériens. La diversité du patrimoine musical algérien est impressionnante et marque profondément notre identité culturelle. Avec Sawt Live, nous avons voulu avant tout construire un programme de divertissement audiovisuel qui valorise d’une façon nouvelle et moderne cette identité plurielle », indique Brahim Boucherit, Directeur général de Sixty 2. Il ajoutera : « La digitalisation de l’émission permet de toucher un public sur le long terme et à l’internationale ». Tous les jeudis soirs, El Djazaïria One proposera donc deux épisodes de Sawt Live lesquels mettront tour à tour un artiste invité à l’honneur. « Nous avons immédiatement été intéressés et séduits par Sawt Live car l’émission est en rupture totale avec les émissions musicales offertes au téléspectateur algérien », indique Samir Boudjadja, Directeur commercial de El Djazaïria One. Selon ce dernier, l’émission a requis deux ans de travail à l’équipe de production. « Plus qu’une émission c’est une réelle expérience qui permet à l’interprète de communier avec son public, car elle réunit tous les ingrédients d’un concert en life. Elle révolutionne littéralement le monde du divertissement via l’audiovisuel », ajoute Samir Boudjadja. A chaque émission, l’artiste invité se retrouve entouré d’un public composé de 90 personnes et se livre à un concert acoustique enregistré en live. Aussi, Riad Aberkane qui présentera l’émission indique : « Ce qui fait l’originalité et la force de Sawt Live, c’est qu’elle procure à l’artiste ce pourquoi il est véritable un artiste : Il joue sa musique en live et il est au contact direct avec son public. » Les téléspectateurs qui ont eu un avant-goût de cette émission, jeudi dernier, auront donc à apprécier d’authentiques moments d’émotion au fil des semaines à venir. La technologie appuie cette orientation inédite. En plus d’être enregistrée dans une configuration de concert privé acoustique, la qualité de cette émission est portée aussi par des moyens de réalisation avancés. Notamment neuf caméras HD, une mise en scène en lumière fabuleuse et une atmosphère d’intimité et de chaleur humaine qui donnent à ce divertissement un véritable souffle de modernité. « Chaque jeudi soir, nous voulons que le téléspectateur ressente ce qu’ont ressenti les 150 personnes (techniciens, musiciens, invités et artistes) présents à chaque journée de tournage. La proximité, l’énergie et l’enthousiasme portent cette émission », souligne encore Brahim Boucherit. Ce nouveau prime-time musical verra le passage, tour à tour, d’artistes connus et reconnus, à l’image du ténor Abderrahmane El Kobi, Chaou Abdelkader, l’Orchestre national de Barbès, Karima Nayt, Freeklane, cheb Bilal, Fayçel Sghir, ou encore Kader japonais, pour ne citer que cette brochette d’artistes qui interprèteront des styles aussi divers que variés. « Cette programmation artistique couvre un éventail riche et une valorisation régionale importante. Si notre identité culturelle dans tout ce qu’elle a de varié est représentée, ce qui nous anime le plus, c’est de réussir à travers ce programme à réunir plusieurs générations de téléspectateurs », rapporte enfin Samir Boudjadja.