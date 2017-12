THÉÂTRE RÉGIONAL D'ORAN Un franc succès de l'opération "Un livre au lieu d'un billet"

L'opération «Un livre au lieu d'un billet», organisée par le théâtre régional «Abdelkader Alloula» d'Oran les vendredi et samedi en vue de la création d'une bibliothèque pour l'hôpital pédiatrique d'El Menzeh (ex-Canastel), enregistre un franc succès, ont indiqué samedi ses initiateurs. Le directeur régional d'Oran, Mourad Senoussi, a précisé à l'APS en marge du spectacle «Dhilal sinia» (ombre chinoise) programmé samedi après-midi au TRO, que cette opération a permis de collecter plus de 350 livres pour enfants et de contes jusqu'à samedi matin. Mourad Senoussi a ajouté que l'opération de collecte des livres se poursuivra dans les prochains jours avec des donneurs pour atteindre un chiffre de 1 000 livres nécessaires à la constitution de cette bibliothèque. La direction du TRO envisage d'assumer le rôle d'accompagnateur pédagogique des générations à travers plusieurs activités, à l'instar du récital animé par une troupe musicale samedi au hall du théâtre avant une représentation théâtrale, a-t-il dit, tout en soulignant l'importance de ce genre d'activités pour développer le goût chez l'enfant. Cette troupe, relevant de l'institut régional de musique d'Oran, a interprété des partitions de musique classique.